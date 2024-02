Das Los musste entscheiden: Klaus Dorner ist neuer Ortsvorsteher von Kippenheimweiler

1 Manfred Woitassek gratulierte Klaus Dorner (links) fair zum Erfolg bei der Wahl, die nach einem Patt durch das Los entschieden werden musste. Foto: Mühl

Über die Nachfolge von Tobias Fäßler hat das Los entschieden. Nach den ersten beiden Wahlgängen im Ortschaftsrat Kippenheimweiler hatte es zwischen Klaus Dorner und Manfred Woitassek 4:4 gestanden.









Die Bestätigung durch den Lahrer Gemeinderat am 19. Februar vorausgesetzt, ist Klaus Dorner (Freie Wähler) bis zur Kommunalwahl im Juni neuer Ortsvorsteher von Kippenheimweiler. Am Dienstagabend um 19.50 Uhr fiel nach einem spannenden Wahlverlauf die Entscheidung zur Nachfolge von Tobias Fäßler (Freie Wähler) zwischen Dorner und Manfred Woitassek (CDU) erst im dritten Durchgang, per Losentscheid.