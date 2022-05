1 Eine Messtafel auf Schiltacher Gemarkung des Aichhalder Lochs – ähnlich derer, die auf Aichhalder Seite eine zeitlang stand – wünscht sich der Lehengerichter Ortschaftsrat. Foto: Wegner

Es sind derzeit so rund 600 Fahrzeuge, die täglich die Gemeindeverbindungsstraße im Aichhalder Loch nutzen. Und dort gibt es keine Tempobeschränkung.















Schiltach-Lehengericht - Demnächst soll das Thema Erdlinsbach/Aichhalder Loch auch auf die Agenda des Schiltacher Gemeinderats kommen, allerdings nicht gleich, weil die beauftragte Untersuchung noch nicht fertiggestellt ist. Lange könne dies aber nicht mehr dauern, beruhigte Ortsvorsteher Thomas Kipp. Die Anwohner beklagen dort seit langem zu viel Verkehr – auch durch überörtliche Autofahrer, Kleintransporter und sogar auch Lastwagen.

Freundliches Gesicht gewünscht

Diskutiert wurde über die Möglichkeit, eine Geschwindigkeitsmesstafel im Erdlinsbach aufzustellen, allein schon um den Autofahrern psychologisch zu zeigen, wie schnell sie unterwegs seien. Denn Beschränkungen gibt es derzeit nicht – und so war auch nicht klar, wo die Tempogrenze sein könne.

Aber ein freundliches Gesicht bei weniger und ein nicht ganz so freundliches Gesicht bei mehr als 50 Stundenkilometer sei sicherlich kein Problem, bekundete auch Kipp. Ähnlich hatte auch schon die Gemeinde Aichhalden eine Messtafel mit Tempo-Signalisation einige Zeit in ihrem Gemeindebereich aufgestellt gehabt.

Er will sich, so hatte es auch Hans Schuler vorgeschlagen, mit der Stadt und den Möglichkeiten auseinandersetzen, was eine Messtafel in entsprechender Ausführung leisten könne und was sie kosten würde. Denn es sei wichtig, diese auch auswerten zu können, war eine von mehreren geäußerte Ansicht. Kipp gab zu bedenken, dass nicht nur der Anschaffungspreis eine Rolle spiele, sondern auch die Frage, wer das nachher auswerte. Das sei mit Arbeit und damit Kosten verbunden.

Anlieger bietet Strom an

Sollte eine solche Tafel an einem nicht vorhandenen Stromanschluss scheitern bot Anwohner Marco Hils an, dass dafür "seine Steckdose" gerne genutzt werden dürfe. Er setzt sich nämlich schon länger für Maßnahmen ein, um den Verkehr im Aichhalder Loch zu reduzieren.

Wichtig sei es, so betonte Ratsmitglied Kay Wolber, alles auszuschöpfen, was die Geschwindigkeit auf dieser Straßenverbindung reduzieren könne.

Am Rande: „Abenteuerlich“

Von Stephan Wegner

Es klang fast wie eine abenteuerliche Reise, die eine Frau aus Zürich auf ihrem Weg ins mittlere Kinzigtal hinter sich gebracht hatte, als sie weiteren Teilnehmern einer Geburtstagsgesellschaft ihre morgendliche Anfahrt zum Treffen schilderte. Ihr Navigationssystem habe sie, von der Autobahn A81 kommend, durch "eine Schlucht" geleitet, bevor sie im Tal angekommen sei. Eine Schlucht zwischen Rottweil und Wolfach? Da mussten die ortskundigen Gäste doch einmal genau nachfragen, wohin es die Dame denn verschlagen habe. Ganz einfach: Die kürzeste Route führte sie von Sulgen aus nicht über Schramberg nach Schiltach und von dort weiter talabwärts, sondern durch das Aichhalder Loch. Auch wenn’s in der Schweiz sicher tiefere Schluchten gibt – es wäre schön, wenn anderen diese "Erfahrung" erspart bleiben würde.