Das leisten Kriminaltechniker: So kommt man Tätern auf die Spur

Gibt es den perfekten Mord? Um Verbrecher dingfest zu machen, braucht es verwertbare Spuren. Diese sichern die Kriminaltechniker bei der Kriminalpolizei in Rottweil.
Vor zwei Jahren ist am Kripo-Standort Rottweil ein Neubau fertig geworden, der auch die Abteilung Kriminaltechnik auf zwei Stockwerken beheimatet. „Wir sind zertifiziert vom Landeskriminalamt (LKA)“, berichtet Dominik Funke, Leiter der Kriminaltechnik in Rottweil. „Wir haben uns mit dem Umzug in den Neubau räumlich und technisch verbessert.“