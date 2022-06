Was ist ein Michelin-Stern wirklich wert?

1 Nadine und Marco Akuzun in ihrem Restaurant in Weingarten Foto: Matthias Ring

Die einen wollen ihn unbedingt, andere wollen den Stern wieder loswerden oder versuchen sich ganz vom Bewertungssystem der Restaurantführer zu befreien.















Zehn Jahre lang hat das Top Air im Flughafen Stuttgart mit Marco Akuzun als Küchenchef und Geschäftsführer einen Stern des Guide Michelin erhalten. Zwischenzeitlich war es das beste Restaurant in der Region und stand, wenn man alle Bewertungen der Gourmetführer zusammenzählt, auf Platz 52 in Deutschland. Das heißt: In der Republik gab es kaum ein besseres Restaurant mit „nur“ einem Stern. Heute versteht Marco Akuzun die Welt nicht mehr und sagt enttäuscht: „Ich hätte nie damit gerechnet, den Stern zu verlieren.“