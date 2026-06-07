Das Kleinod muss saniert werden: Viele wollen der Konradskapelle bei Seelbach helfen

Die Spendenbereitschaft für das Schmuckstück über Seelbach ist groß: Seit dem Aufruf Ende März sind bereits mehr als 8000 Euro zusammengekommen.
„Ganz viele Menschen identifizieren sich mit der Kapelle“, freut sich Manuela Müllerleile. Die Besitzerin der Konradskapelle zeigt sich im Gespräch mit unserer Redaktion begeistert von der Spendenbereitschaft aus der Region. Seit Ende März, als sie gemeinsam mit der Gemeinde bekanntgegeben hat, dass das denkmalgeschützte Wahrzeichen für mindestens 30.000 Euro saniert werden muss, sind auf den Spendenkonten des Historischen Vereins Mittelbadens mehr als 8000 Euro zusammengekommen. Doch das reicht nicht: „Durch Preissteigerungen ist fast sicher von einer weiteren Erhöhung auszugehen“, sagt Müllerleile. „Das kann ich nicht alleine stemmen.“