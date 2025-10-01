„Das kleine Zebra“ tritt auf: So sollen Kinder in Lahr für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert werden

Die Aktion „Sicherer Schulweg“ gibt’s seit 35 Jahren. Dazu gehört seit 25 Jahren „Das kleine Zebra“. Mimen erzählen die Geschichte des Tiers, das den Straßenverkehr entdeckt.
Vorgestellt wurde das Ganze von Peter Rottenecker, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Lahr, Kurt Reith, Vorstand der Lahrer Verkehrswacht, und Vertretern der Polizeidirektion Offenburg sowie des Lahrer Polizeireviers. Die Präsentation wurde im Wertehaus organisiert, da die Genossenschaftsbank beide Aktionen mit insgesamt 7000 Euro fördert: 5000 Euro gehen an das Theater, 2000 Euro bekommt die Verkehrswacht.