„Das Kanu des Manitu“ im Kino: „Sagen’s bitte nicht Indianer!“ Was taugt die Fortsetzung von Bullys Kultfilm?

Abahachi und Ranger reiten in „Das Kanu des Manitu“ wieder durchs Kino. Aber ist die Fortsetzung von Bully Herbigs „Der Schuh des Manitu“ auch politisch korrekt genug für 2025?
„Die hatten so Cowboy- und Indianerklamotten an“, sagt der Lokführer über die Männer, die gerade seinen Zug ausgeraubt haben. Dem einäugigen Sheriff und seinem sächselnden Deputy verrät er zudem, dass die Täter offenbar Geschwister sind, weil sie immer „mein Bruder“ sagen. Wer da noch nicht Abahachi, den Häuptling der Indianer, und seinen Blutsbruder Ranger verdächtigt, kommt ihnen spätestens dadurch auf die Spur, dass auf dem Pfeil, der im Arm des Lokomotivführers steckt, steht: „Dieser Pfeil gehört Abahachi“. So dauert es nicht lange, bis die beiden hinter Gitter landen und die Zeitung titelt: „Droht ihnen jetzt der Galgen?“