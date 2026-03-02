Das Kammertheater: Loriot im Kammertheater

1 Die Schauspieler zeigen Szenen von Loriot. Foto: Nathalie Reichel Das Kammertheater in Riehen zeigt unvergessene Szenen.







Das Kammertheater Riehen zeigt unvergessliche Szenen des großen Humoristen Loriot. Loriot, mit bürgerlichem Namen Vicco von Bülow, verstand es meisterhaft, die feinen Risse in zwischenmenschlichen Beziehungen sichtbar zu machen: in der Ehe, beim Essen, im Gespräch oder in scheinbar harmlosen Alltagssituationen, heißt es in der Ankündigung. Seine Sketche leben von der präzisen Sprache, dem perfekten Timing und der liebevollen Überzeichnung bürgerlicher Konventionen. Die Figuren scheitern nicht an großen Dramen, sondern an Missverständnissen, Höflichkeitsfloskeln und unerfüllten Erwartungen. Das Kammertheater Riehen bringt diese Klassiker auf die Bühne und lässt Loriots subtile Komik, seine pointierten Dialoge und seinen scharfen Blick auf das Menschliche neu aufleben, heißt es. Regie führt Isolde Polzin, es spielen Lothar Hohmann, Matthias Klausener, Isolde Polzin, Isabell Steinbrich und Denise Wey. Aufführungen sind am Samstag, 7. März, 20 Uhr, Sonntag, 8. März, 17 Uhr, Freitag, 13. März, 20 Uhr, Samstag, 14. März, 20 Uhr, Sonntag, 15. März, 17 Uhr, Freitag, 20. März, 20 Uhr, sowie Samstag, 21. März, 20 Uhr.