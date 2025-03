„Das ist eine historische Entscheidung“: Kippenheimer Feuerwehren werden zusammengelegt

1 Sowohl die Abteilung Kippenheim (Foto) als auch die Abteilung Schmieheim brauchen mehr Einsatzkräfte und ein neues Feuerwehrhaus Foto: Göpfert

Der Kippenheimer Gemeinderat hat eine Zusammenlegung der Feuerwehren von Schmieheim und Kippenheim sowie den Bau eines gemeinsamen Gerätehauses beschlossen. Damit soll die Feuerwehr zukunftssicher aufgestellt werden – vor allem in Hinblick auf die Personalsituation.









Fabian de Rossi von Brandschutz Vier begleitet die Gemeinde Kippenheim bereits seit zwei Jahren. Zuerst bei der Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans, dann aus den Maßnahmen, die sich daraus ableiten wie die Personalgewinnung und die Bewertung der Feuerwehrhäuser. Er erläuterte vor der Abstimmung des Rats, was in seinen Augen für eine Zusammenlegung der beiden Feuerwehrabteilungen Kippenheim und Schmieheim spreche. Das Interesse war groß: Der Gemeinderat fand im großen Saal des Bürgerhauses statt. An die 20 Zuhörer – fast alle in Feuerwehruniform – waren da.