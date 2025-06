1 Bejubelte in der Saison 2017/18 24 Tore für den FC 08: Christian Giles. Nun kommt es zu einem Wiedersehen. Foto: Marc Eich Zwei Verbandsliga-Meister stehen fest, auch ein Ex-Villinger feiert den Aufstieg. Die „08-Filiale“ aus Singen bestreitet die Oberliga-Aufstiegsrelegation.







In Württemberg sind am 29. und vorletzten Spieltag der Verbandsliga die Würfel gefallen: Türkspor Neckarsulm machte mit einem 4:0-Sieg in Dorfmerkingen das Meisterstück und steigt in die Oberliga BW auf.