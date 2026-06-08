Das ist die Bilanz: Große Blitzeraktion - Polizei kontrolliert mehr als 1300 Autos im Nordschwarzwald

Bei mehr als 1300 Fahrzeugen wurde am Wochenende von der Verkehrspolizei Freudenstadt und Pforzheim die Geschwindigkeit gemessen. Das ist die Bilanz der Aktion.
Beamte der Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt und der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Freitag und Sonntag Geschwindigkeitskontrollen auf der B294 bei Simmersfeld und auf der B10 bei
Ersingen durchgeführt. Die Polizei zieht in einer Mitteilung Bilanz der Messungen.
Am Freitag seien in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr auf der B294 mehr als 600 Fahrzeuge gemessen worden. Hiervon waren 36 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.