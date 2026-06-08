Das ist die Bilanz: Große Blitzeraktion - Polizei kontrolliert mehr als 1300 Autos im Nordschwarzwald

Bei mehr als 1300 Fahrzeugen wurde am Wochenende von der Verkehrspolizei Freudenstadt und Pforzheim die Geschwindigkeit gemessen. Das ist die Bilanz der Aktion.

Beamte der Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt und der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Freitag und Sonntag Geschwindigkeitskontrollen auf der B294 bei Simmersfeld und auf der B10 bei

Ersingen durchgeführt. Die Polizei zieht in einer Mitteilung Bilanz der Messungen.



Am Freitag seien in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr auf der B294 mehr als 600 Fahrzeuge gemessen worden. Hiervon waren 36 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Die jeweiligen Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Ein Autofahrer fuhr statt der erlaubten 100 km/h mit 165 km/h. Ein Lkw-Fahrer fuhr statt der erlaubten 60 km/h mit mehr als 73 km/h. Die jeweiligen Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld und im Fall des Pkw-Lenkers sogar mit einem Fahrverbot rechnen.



Am Sonntag, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 16.00 Uhr, wurden auf der B10 mehr als 700 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 38 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Straße unterwegs. Insgesamt fünf Pkw-Fahrer überschritten die erlaubte Geschwindigkeit von 100 km/h. Ein Pkw-Lenker war sogar mit 190 km/h unterwegs.

Alle fünf Fahrer müssen mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.



Die Polizei nennt den Grund für die Kontrollen: "Nach wie vor ist Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen bei schwerwiegenden Verkehrsunfällen". Die Geschwindigkeitsmessungen seien zur konsequenten Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt worden, so die Mitteilung der Polizei.