Das ist der aktuelle Stand: Hochbrücke Horb – Bauarbeiten erreichen nächsten „Meilenstein“

Beim Bau der Hochbrücke Horb sind weitere Arbeiten abgeschlossen worden. Welche Schritte nun anstehen und was sich auf der Baustelle zuletzt getan hat, zeigt der aktuelle Stand.
Beim Bau der Hochbrücke Horb sind weitere Fortschritte erzielt worden. Das Unternehmen Porr spricht von einem „Meilenstein“ Nach Angaben von Porr ist der erste von insgesamt drei Seilabschnitten nahezu fertiggestellt. Der Einbau der Seile in diesem Abschnitt soll noch im Februar erfolgen. Seit Ende Januar steht zudem rund die Hälfte des gesamten Überbaus.