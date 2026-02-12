Das ist der aktuelle Stand: Hochbrücke Horb – Bauarbeiten erreichen nächsten „Meilenstein“

Beim Bau der Hochbrücke Horb sind weitere Arbeiten abgeschlossen worden. Welche Schritte nun anstehen und was sich auf der Baustelle zuletzt getan hat, zeigt der aktuelle Stand.

Beim Bau der Hochbrücke Horb sind weitere Fortschritte erzielt worden. Das Unternehmen Porr spricht von einem „Meilenstein“ Nach Angaben von Porr ist der erste von insgesamt drei Seilabschnitten nahezu fertiggestellt. Der Einbau der Seile in diesem Abschnitt soll noch im Februar erfolgen. Seit Ende Januar steht zudem rund die Hälfte des gesamten Überbaus.

Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für den zweiten und letzten Einsatz eines Raupenkrans, der „minuziös“ vorbereitet werde. Mit diesem sollen die noch ausstehenden Grobbleche eingehoben werden. Die Arbeiten erfordern dabei hohe Präzision, da sie in großer Höhe durchgeführt werden. Gleichzeitig stehen die Seileinbauarbeiten im ersten Abschnitt unmittelbar bevor. An der sogenannten Achse 50 haben hierzu bereits vorbereitende Maßnahmen begonnen.

Am Überbau wird an fünf Stellen gleichzeitig gebaut

Bereits im vergangenen Herbst war der erste Einhub von Grobblechen gelungen. Im Anschluss wurden die Traggerüste in ihre vorgesehene Position verschoben, sodass aktuell an fünf Stellen gleichzeitig am Überbau gearbeitet werden kann.

Zu den weiteren bereits abgeschlossenen Arbeitsschritten zählen mehrere Betonagen in großer Höhe. Insgesamt wurden dabei rund 150 Kubikmeter Beton eingebracht. Trotz der großen Förderhöhe konnte die Betonage innerhalb von knapp acht Stunden abgeschlossen werden. „Moderne Steigleitungen und hydraulische Betonverteiler sorgten dabei für einen präzisen und effizienten Bauablauf.“

Lob für „starke Teamleistung“

Das Unternehmen schreibt zum Abschluss: „All diese Fortschritte zeigen: Die Hochbrücke Horb wächst nicht nur konstruktiv, sondern entwickelt sich Schritt für Schritt zu einem der markantesten Infrastrukturprojekte in Baden-Württemberg.“

Im vergangenen Jahr musste das Hochbrücke-Team den dramatischen Gondelabsturz mit drei Toten verkraften. Porr hebt nun in seiner Pressemitteilung „die starke Teamleistung auf der Baustelle“ hervor.