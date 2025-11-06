Das hat FDP-Mann vor: Landtagsabgeordneter Bonath lässt die Katze aus dem Sack

Lange wurde spekuliert, jetzt schafft Frank Bonath Fakten – und überrascht mit seinem nächsten Karriereschritt. Was der FDP-Politiker aus Villingen-Schwenningen nun plant.
Das Gerücht, Frank Bonath wolle 2026 für das Amt des Oberbürgermeisters in Villingen-Schwenningen kandidieren, hielt sich hartnäckig. Und es erhielt Nahrung, nachdem der noch amtierende FDP-Landtagsabgeordnete aus Villingen Ende September überraschend erklärt hatte, nun doch auf eine erneute Kandidatur bei der Landtagswahl 2026 zu verzichten.