«Das gute Übel»: Wahl-Berlinerin Schweblin gewinnt Millionen-Literaturpreis

Als «gestochen scharfe Horrorgeschichten» lobt der Verlag das jüngste Werk von Samanta Schweblin. Dafür erhält die Autorin in Spanien einen neuen Millionenpreis – der auch für Debatten sorgt.
Barcelona - Die in Berlin lebende und arbeitende Autorin Samanta Schweblin hat in Spanien den erstmals vergebenen Aena-Literaturpreis gewonnen. Die 48 Jahre alte Argentinierin erhielt die Auszeichnung für ihren auch auf Deutsch erschienenen Erzählungsband "Das gute Übel" (Suhrkamp). Das Werk wurde zum besten spanischsprachigen Buch des Jahres 2025 gewählt.