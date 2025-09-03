Das günstigste Schloss Baden-Württembergs: Ein Adelssitz zum Schnäppchenpreis

Schloss Merchingen im beschaulichen Ravenstein ist laut einem Immobilienportal eines der günstigsten Schlösser, die derzeit zum Verkauf stehen. Was bekommt man für die 150.000 Euro?
Lust, Schlossherr oder -herrin zu werden? In ganz Deutschland stehen immer wieder historische Gemäuer, die ehemals Adelssitze waren, zum Verkauf – und bisweilen sind die Anwesen fast schon für Spottpreise zu bekommen. Eine gute Autostunde nördlich von Stuttgart wird derzeit eine solche Immobilie angeboten: Schloss Merchingen in der Gemeinde Ravenstein (Neckar-Odenwald-Kreis).