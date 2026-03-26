Wie Forscher nach dem letzten gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Affen fahnden

Wer war der letzte gemeinsame Vorfahre aller Menschenaffen – also von uns Menschen. Wo und wann lebte er? Welche fossilen Funde zeugen von ihm? Was sagt die paläoanthropologische Forschung? Und warum spielt die Universität Tübingen dabei eine bedeutende Rolle? Eine Spurensuche.
Biologisch betrachtet sind wir Menschen Primaten und stammen von affenähnlichen Vorfahren ab. Wir gehören zur Gruppe der Großen Menschenaffen (Hominidae) innerhalb der Ordnung der Primaten. Die nächsten Verwandten unserer biologischen Familie sind Schimpansen und Gorillas und Orang-Utans. Doch wer ist unser aller gemeinsamer Vorfahre?