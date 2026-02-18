Das große Geplärr in Bräunlingen: Alle Geldbeutel waren leer, Fasnet ist vorbei

1 Jammerndes Geplärr ist an den Brunnen zu hören. Foto: Dagobert Maier Die Bräunlingen traf man sich am Aschermittwoch zur traditionellen Geldbeutelwäsche – mit viel Gejammer und einem gemeinsam Abschluss.







Bräunlingen Markerschütterndes Geplärr war gestern beim Einbruch der Dämmerung zu hören, als nach der Waschung an den Brunnen der Kernstadt nur leere Geldbeutel gefunden wurden. Die schwarz gekleideten Herren mit Laternen, Zylinder und Gehröcken schritten bei leichtem Schneefall, schluchzend und jammernd, von der Stadtwehr und einer Trauermusik begleitet, durch die Innenstadt. Alle Herren mit der Lampe waren zuversichtlich, dass noch Geld gefunden wird und schickten die Obersucher zum Nachprüfen. Doch es brach nach genauer Überprüfung ein furchtbares Gejammer und Geplärre nach dem Waschen aus, denn die Geldbeutel blieben, auch nach mehreren Versuchen, immer noch leer.