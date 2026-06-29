„Das große Backen“: Lehrerin aus Waldmössingen backt jetzt im Fernsehen

Backen ist ihre Leidenschaft, schon seit Kindertagen. Backen macht den Kopf frei, ist kreativ und, das Beste, die kunstvollen Torten, Kekse, Waffeln und Muffins, die Elli Khazzoum immer wieder neu erschafft, schmecken einfach köstlich. Und da sie auch andere an ihrer Passion teilhaben lassen will, lässt sie auf dem eigenen Youtube-Kanal „Khellis Backwelt“ jede Woche neue Köstlichkeiten entstehen. Jetzt hat sie ihre Leidenschaft bis ins Fernsehstudio getragen.

Die gebürtige Schrambergerin, die in Waldmössingen aufwuchs, nimmt als einzige Kandidatin aus Baden-Württemberg an der nächsten Staffel von „Das große Backen“ auf SAT 1 teil. Die Lehrerin, die an einer Schule in Tettnang unterrichtet, erfüllt sich damit einen Traum. Ab dem 29. Juli, dem Staffelbeginn, lässt sie sich von der Kamera und natürlich von der Jury bei der Kreation von feinem Backwerk über die Schulter schauen.

„Dreh doch Videos“

Elli Khazzoums „Medienkarriere“ begann zufällig. Im Rahmen einer Präsentation an der Schule hatte sie etliche Back-Utensilien gekauft. Hinterher war dann allerdings die Frage: Was nun damit anfangen? Benutzen natürlich. Freunde und Bekannte fanden: „Dreh doch Videos und stell sie ins Netz.“ Nach anfänglichem Zögern begann sie, den Gedanken umzusetzen. Die Autodidaktin musste das neue Medium erst einmal ausprobieren, denn statt ihrer Schüler war nun die seelenlose Kamera ihr Gesprächspartner.

Am Anfang wollte sie nur für ihre Schüler backen, die sie in der Pandemie beim Home-Schooling nur auf dem Monitor sah. „Es waren oft sehr traurige Gesichter dabei, und so beschloss ich, etwas Besonderes zu machen“, so Elli Khazzoum. Später wurden ihre Videos Bestandteil ihres Lehrfaches AES (Alltag, Ernährung und Soziales). Inzwischen ist auch die benachbarte Grundschule eingestiegen, Khazzoum stellte einen Back-Wettbewerb der Tettnanger Schulen auf die Beine, an ihrer Schule gibt es inzwischen eine Back-AG und ihren Youtube-Kanal verfolgen inzwischen fast 10.000 Follower.

Herzenswunsch erfüllt

Mit der Teilnahme am „Großen Backen“ habe sich ein Herzenswunsch erfüllt, gibt Elli Khazzoum zu. Im Frühjahr habe es zunächst eine anstrengende Vorbereitungsphase gegeben, in der Rezepte geübt werden konnten. Die leckeren Ergebnisse habe sie an Freunde und Familie verschenkt. Bei den Dreharbeiten selbst habe sie viel dazugelernt, betont die 51-Jährige. Die gelöste Stimmung vor und hinter der Kamera habe sie dabei besonders beeindruckt. „Team und Kandidaten, das waren einfach tolle Leute“, berichtet Elli Khazzoum. Man habe sich gegenseitig unterstützt. „Der Druck ist natürlich da, besonders der Zeitdruck am Ende, da muss man schon Gas geben. Man wird auch ständig interviewt, aber man gewöhnt sich daran.“

So geht es für sie weiter

Das Verhältnis zur Jury und zu Moderatorin Enie van de Maiklojes sei geradezu herzlich gewesen. Und wie steht es trotz aller Sympathie mit der backenden Konkurrenz am Nebentisch? „Ich bin ehrgeizig, aber nicht um jeden Preis. Doch wenn ich mir etwas vorgenommen habe, gebe ich nicht so schnell auf“, beschreibt sie sich selbst. Und persönlich empfinde sie es als großen Schatz, was sie für sich selbst aus dem Fernsehstudio mit nach Hause gebracht hat. Und doch bleibt ein weiterer Herzenswunsch übrig.

Nach dem Ausflug vor die Kamera möchte Elli Khazzoum ein Praktikum in einer echten französischen Patisserie absolvieren. Wo sie schließlich im harten Kampf mit Rührschüssel und Schneebesen beim „Großen Backen“ gelandet ist, darf sie natürlich nicht verraten. Für die Zuschauer wird es ab dem 29. Juli auf Sat.1 spannend.