„Das große Backen“: Lehrerin aus Waldmössingen backt jetzt im Fernsehen

Die ehemalige Waldmösssingerin Elli Khazzoum nimmt als einzige Kandidatin aus Baden-Württemberg an „Das große Backen“ teil.
Backen ist ihre Leidenschaft, schon seit Kindertagen. Backen macht den Kopf frei, ist kreativ und, das Beste, die kunstvollen Torten, Kekse, Waffeln und Muffins, die Elli Khazzoum immer wieder neu erschafft, schmecken einfach köstlich. Und da sie auch andere an ihrer Passion teilhaben lassen will, lässt sie auf dem eigenen Youtube-Kanal „Khellis Backwelt“ jede Woche neue Köstlichkeiten entstehen. Jetzt hat sie ihre Leidenschaft bis ins Fernsehstudio getragen.