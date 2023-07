Von Donnerstag bis zum Sonntag ließ es der HTV Meißenheim mit dem größten Handball-Rasen-Turnier in Südbaden auf dem Sportplatz in Meißenheim so richtig krachen. Bei besten Wetterbedingungen startete das viertägige Handball-Turnier mit dem „JR Schwendemann-sieben-Meter-Turnier“ für Firmen und Vereine. Sieben Gruppen mit je fünf Mannschaften waren für das Sieben-Meter-Werfen an sechs Toren aufgeteilt. Nach knapp zwei Stunden „Wurfzeit“ stand der Sieger im Sieben-Meter-Werfen mit dem „HC Wolfsrudel“ fest. Den zweiten Platz belegte die „ZG Raiffeisen Baustoffe“, und Platz drei ging an die „Zürcher Bau GmbH“. Beim Feierabendhock ließ man den Spieltag noch einmal Review passieren.

Pünktlich zum Partybeginn in der Reithalle am Freitagabend standen die Sieger beim „Sie und Er“-Fun-Turnier fest. Bei den Frauen erzielten die Ottenheimer Damen „Lownmowers“ den ersten Platz auf dem Siegertreppchen. Bei den Männern gesellten sich die „Theke Altdorf“ dazu. Den zweiten Platz nahmen bei den Damen die Mannschaft „Okt-Obosse“ und bei den Männern „TV Guller“ ein. Platz drei wurde bei den Damen von „Ein Teamintim“ und bei den Männern von den „Hohheimer Honigbären“ eingenommen.

Gerhard Kern, einer der vielen Schiedsrichter an den Spieltagen, war begeistert von den Mannschaften und ihrem Verhalten: „Es hat alles bestens funktioniert.“ Damit ein so großes Turnier reibungsfrei vonstatten gehen kann, braucht ein eingespieltes Organisationsteam, viele helfende Hände, nicht nur beim Aufbau des Turnierplatzes, des Festzeltes, in dem gekühlte Getränke und Leckers für den Gaumen angeboten wurden. Auch die Getränkeinseln kamen gut bei allen an.

Turnier hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert

Der einsetzende Regen am Freitagabend machte der guten Laune keinen Strich durch die Rechnung. Ebenso gut gelaunt starteten die Handballspieler am Samstag beim Biegert-Litterst-Cup mit dem Damen- und Herrenturnier. Unter den vielen Zuschauern des sportlichen Ereignisses fand auch Meißenheims Bürgermeister Alexander Schröder Zeit, sich die Ubuntu-Games anzuschauen. „Es waren wieder einmal großartige Turniertage. Das Wetter hat mitgespielt, die Teams haben die Angebote des HTV Meißenheim gut und gerne angenommen, alles in allem mal wieder ein großer Erfolg“, so der Rathauschef.

„Die Generation unserer Väter hatte die Idee, nachdem sie in ihrer Jugend in Konstanz auf einem Rasenturnier waren, dies in die Heimat zu adaptieren. So fand dann beim 60-jährigen Jubiläum des TV Meißenheim zum ersten Mal ein Kleinfeld-Rasenturnier erfolgreich statt“, so Christoph Baumann bei einem kurzen Rückblick auf die Anfänge des Meißenheimer Rasenturniers. Das Turnier sei gewachsen und habe sich immer mal wieder etwas verändert. „Aber die Abende in der Reithalle und das Frühstück am Abreisetag waren von Beginn an dabei“, so Baumann. Bereits Ende der 1990er-Jahre meldeten sich rund 80 Teams zum Kleinfeld-Rassenturnier an. Die Mannschaften kamen dann in den Folgejahren aus dem nahegelegenen Frankreich, der Schweiz, aus Heidelberg, Frankfurt, Köln und aus München. „Diesen weiten Radius haben wir zwar jetzt nicht mehr, aber dafür können wir in diesem Jahr mit 120 Mannschaften aufwarten“, so Baumann. Es sei heute etwas lockerer, vielleicht nicht mehr ganz so ambitioniert, „aber die Mannschaften nehmen das neue Konzept gut an und das freut uns“.

Turnierteilnehmer werden rundum versorgt

Die Mannschaften wurden vor Ort verpflegt. In der „HTV Arena“ stand jeder Mannschaft an den Turniertagen immer ein Frühstück zur Verfügung. An den Abenden wurde die Verköstigung dann in der Reithalle mit anschließender Party angeboten. Traditionell gab es am Sonntag zum gemütlichen Ausklang Weißwurst und Brezeln zum Frühstück, dann wurden die Zelte wieder für die nächsten 360 Tage abgebaut, bis sie dann, so hofft Baumann mit seinen Helfern, im kommenden Jahr wieder aufgestellt werden.