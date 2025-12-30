Das geht in Döggingen: Ortsvorsteher zieht Erfolgsbilanz

Fußgängerüberweg, LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, Abschluss der Sanierung der Bildungseinrichtungen und Fortsetzung der Rathaussanierung kommen in Döggingen.
Ortsvorsteher Georg Baum machte in der Silvesterversammlung eine gelebte Demokratie, ein gutes Miteinander und die gemeinschaftliche Erarbeitung von Vorhaben als Basis einer erfolgreichen Entwicklung von Döggingen aus. Als Beispiele führte er den Neujahrsempfang der Stadt, die Ortsputzaktion der SVD-Jugend, das Brunnenfest mit dem ersten Gauchachmarkt, die Beteiligung an der Protestaktion zum Bau der zweiten Gauchachtalbrücke oder die unbürokratische Lösung der Parkplatzsituation rund um den Kindergarten an.