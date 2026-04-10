Das ganze Jahr Fasnet: Diese Garage in Oberndorf ist ein echter Hingucker

Bei Markus und Sabine Frick in Oberndorf ist das ganze Jahr über Fasnet: Ihre Garage ist ein echter Blickfang. Was und wer hinter dem Design steckt – wir haben nachgefragt.
„Absolut Hammer“, „Bravo“, „Wahnsinn“: Mit ihrem kreativ gestalteten Garagentor ernten Markus und Sabine Frick in den Sozialen Medien jede Menge Komplimente. Kein Wunder, gilt die fünfte Jahreszeit für viele Oberndorfer doch als die mit Abstand schönste. Woher die Inspiration kam, und wer hinter der Gestaltung steckt, verrät uns Markus Frick im Gespräch.