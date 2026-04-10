Das ganze Jahr Fasnet: Diese Garage in Oberndorf ist ein echter Hingucker

Bei Markus und Sabine Frick in Oberndorf ist das ganze Jahr über Fasnet: Ihre Garage ist ein echter Blickfang. Was und wer hinter dem Design steckt – wir haben nachgefragt.

„Absolut Hammer“, „Bravo“, „Wahnsinn“: Mit ihrem kreativ gestalteten Garagentor ernten Markus und Sabine Frick in den Sozialen Medien jede Menge Komplimente. Kein Wunder, gilt die fünfte Jahreszeit für viele Oberndorfer doch als die mit Abstand schönste. Woher die Inspiration kam, und wer hinter der Gestaltung steckt, verrät uns Markus Frick im Gespräch.

Die Idee zum bunten Motiv für ihr Garagentor in der Thierviller Straße kam ihm und seiner Frau beim Blick in die Schützensteige. Dort zieren eine Schwarzwald-Marie und ein Hirsch die Außenfassade eines Gebäudes. Prompt erkundigten sich die Fricks, wer dafür im wahrsten Sinne des Wortes verantwortlich zeichnet.

Dabei handelt es sich um den Graffiti-Künstler Konstantin Viktor Müller aus Rottweil, der beispielsweise auch die Außenfassade des Rutschenturms beim „Aquasol“ aufgewertet hat.

Große Liebe zur Fasnet

Für die Fricks war klar: Für das Garagentor kann es nur ein Fasnetsmotiv sein. Schließlich sind beide in der Oberndorfer Fasnet aktiv. Markus Fricks Vater war Teil der Schantlekapelle Lindenhof, er selbst ist schon als Kind als kleiner Hansel mitgesprungen. Heutzutage sorgt er unter anderem am Schantlesonntag und am Schmotzigen für Unterhaltung. 2022 wurde er für zehnjähriges Engagement bei der Vorfasnet ausgezeichnet.

Seine Frau Sabine wurde bereits für 40 Jahre Sprungteilnahme und ihr Engagement in der Oberndorfer Vorfasnet geehrt.

Ergebnis begeistert

Innerhalb von zweieinhalb Tagen zauberte Konstantin Viktor Müller das Kunstwerk auf das Garagentor der Fricks. Und die sind begeistert vom Ergebnis – ebenso wie viele Oberndorfer. „Die Leute sind echt angetan davon. Die Elferräte waren auch schon da, um sich das Tor live anzuschauen“, erzählt Markus Frick im Gespräch. „Bei uns im Haus ist sowieso das ganze Jahr über Fasnet. Jetzt auch draußen.“

Was die Fricks an der Fasnet so begeistert? „Einmal im Jahr kommen alle, auch von weit her, in Oberndorf zusammen, um gemeinsam Fasnet zu feiern. Und da geht es nicht um Party, sondern um Tradition, Brauchtum und Freundschaft – auch mit den Kollegen aus dem Viererbund. Man ist füreinander da. Und das ist einfach etwas Einzigartiges.“