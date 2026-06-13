Das ganze Dorf ist auf den Beinen: Wie der Sonnwendlauf in Seelbach zum Publikumsmagneten wurde

Beim 20. Sonnwendlauf in Seelbach wird das ganze Dorf auf den Beinen sein. Die Veranstalter blicken zurück auf die Anfänge, als Strähnenfolien zu Startnummern wurden.

„Man kann hier Bestzeiten laufen, auch wenn die Strecke das vom Profil eigentlich nicht hergibt“, sagt Thomas May, Orga-Chef des Sonnwendlaufs. Wer einmal selbst dabei war, weiß warum: Entlang der Fünf-Kilometer-Runde durch Seelbach ist überall etwas geboten. Im Start- und Zielbereich stehen die Zuschauer in mehreren Reihen am Streckenrand und feuern die Besucher an. Tatkräftige Unterstützung kommt während der Runde auch vom Campingplatz oder aus den Vorgärten, wo Bewohner bis spät in den Abend grillen. Kurzum: Das ganze Dorf ist auf den Beinen.

Doch wie hat alles angefangen? May, Christian Ebert, Daniel Eibl und Annette Morstadt, die schon 2007 den ersten Sonnwendlauf organisiert haben, erinnern sich. „Die Idee für einen Lauf hatten wir schon 2006“, sagt May. Eibl ergänzt, dass sie alle Sportler seien und unter Freunden bereits einen Triathlon organisiert haben. Als dann Ebert beim Frühlingsempfang 2007 für sportliche Leistungen ausgezeichnet wurde, sei der damalige Bürgermeister Klaus Muttach auf ihn zugekommen und habe gefragt: „Warum macht ihr nicht in Seelbach so einen Lauf?“ Mit der Gewissheit über die Unterstützung der Gemeinde forcierte das damals sechsköpfige Orga-Team die Planungen – nicht einmal ein halbes Jahr später fiel der Startschuss zum ersten Sonnwendlauf.

Namensschöpferin ist übrigens Morstadt, erklärt May. „Wir haben uns überlegt, wann wir den Lauf veranstalten wollen. Es sollte ein Freitag sein, damit er nicht das ganze Wochenende blockiert. Dann haben wir uns gefragt: ,Wann ist es am längsten hell?’ Annette hat gesagt, zur Sonnenwende. Und so entstand auch gleich der Name.“ Klar sei auch von Anfang an gewesen, dass man nicht nur einen Lauf, sondern auch einen Hock für den geselligen Teil organisieren wolle. „Wir sind selbst Sportler, wir wussten, was wir brauchen“, sagt Ebert. „Klaus Muttach hat uns da auch sehr gut unterstützt.“ Er selbst habe damals die Devise verfolgt, „wenn 300 Leute teilnehmen, bin ich glücklich“. „Ich habe mal 400 Startnummern bestellt“, erinnert sich May lachend. Es sollte eine Fehlkalkulation sein.

517 Teilnehmer waren es schließlich bei der ersten Ausgabe. Also musste man bei den Startnummern improvisieren. „Ich habe auf Verdacht ein paar Rollen Strähnenfolien besorgt“, sagt Eibl, der in Seelbach ein Friseurgeschäft betreibt. „Die haben wir mit Edding beschriftet und mit doppelseitigem Klebeband befestigt, da uns auch die Sicherheitsnadeln ausgingen“. Und noch mehr lief nicht so wie erhofft, denn das Wetter drohte, den Läufern einen Strich durch die Rechnung zu machen. „Wir mussten den Start verschieben wegen eines Platzregens“, blickt May zurück und bei den Erinnerungen an den ersten Lauf müssen alle vier schmunzeln. Unterm Strich war die Premiere jedoch ein voller Erfolg. „Es ist ein richtiger Hype entstanden“, sagt May. „Das ganze Dorf war total interessiert an dem Lauf.“

Top-Läufer auch in diesem Jahr wieder am Start

Sicher auch dank Thomas Dold, dem Steinacher Treppenläufer, der als allererste die Ziellinie eines Sonnwendlaufs überquerte, hat die Veranstaltung schnell über Seelbach hinaus gestrahlt. Bei der zweiten Auflage setzten die Organisatoren bereits auf eine Chip-Messung, man holte die Musikvereine aus Seelbach und Wittelbach ins Boot für Unterhaltung an der Strecke, 2009 starteten die ersten Kinderläufe. Seit der Corona-Pandemie organisiert man zudem den drei Kilometer langen Charity-Run, um zum einen etwas für den Guten Zweck zu tun und auch nicht ganz so sportliche Läufer auf die Strecke zu locken. In allen Kategorien steht man in diesem Jahr schon bei mehr als 1050 Anmeldungen – inklusiver einiger Top-Läufer wie Rabea Schöneborn und Omar Tareq.

Selbst am Lauf teilgenommen haben die Organisatoren übrigens noch nie. „Ich habe es einmal versucht, bin aber nicht ins Ziel gekommen, da ich den ganzen Tag unter Strom stand“, sagt Ebert. Eibl ergänzt, dass sie oft angesprochen würden, sie sollen auch selbst mitlaufen. „Wir schaffen die ganze Zeit, das sehen die Leute nur nicht.“

240 Helfer sind im Einsatz

Wie läuft die Organisation ab? Die Arbeit für das nächste Event, sagt May, beginnt eigentlich schon am Abend selbst, wenn sich das Team zusammensetzt und reflektiert, was man hätte besser machen können. Ende des Jahres melde man den Lauf beim Badischen Leichtathletik Verband an, alle fünf Jahre müsse zudem die Strecke neu vermessen werden. Dann geht es daran, die notwendigen Straßensperrungen beim Landratsamt zu melden – und Sponsoren zu finden. Mit der Helfersuche tun sich die Organisatoren meist leicht, denn „das Gerüst steht“, sagt May. Der FSV , der Skiclub und der Tennisclub unterstützen den TV beim Sonnwendhock, dürfen die Erlöse an den Essens- und Getränkeständen dafür selbst behalten. Auch die Pfadfinder sind dabei, die Kirchengemeinde kümmert sich um die Beaufsichtigung der persönlichen Gegenstände der Läufer. Der DRK-Ortsverein und die ASB Rettungswache stehen für den Notfall bereit. Insgesamt 240 Helfer – von Streckenposten über Verkäufer an den Ständen bis hin zu den Physiotherapeuten – sind bei Sonnwendlauf und -hock im Einsatz.

Trotz aller Planung kann natürlich immer etwas schieflaufen. „Wir machen den ganzen Tag über Dampf“, sagt May. Besonders im Blick habe er stets das Wetter. Erst wenn Lauf und Hock beendet sind, mache sich im Orga-Team die Erleichterung breit.

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Gibt es besondere Wünsche zum 20. Lauf? „Kein Gewitter“, sagt Ebert sofort. In einem Jahr sei es sehr eng geworden, dass der Lauf überhaupt stattfinden kann. Ansonsten ist sich das Team einig, dass einfach „nichts passieren“ soll. Vor allem kein medizinischer Notfall. Ein kleines Ziel hat Ebert aber dennoch: „100 neue Registrierungen bei der DKMS“. Die Deutsche Knochenmarkspenderkartei ist mit einem Stand am Sonnwendlauf vertreten, um neue Stammzellenspender zu finden. Auch ein Zeichen dafür, dass der Sonnwendlauf viel mehr ist als nur ein Lauf.

Anmeldungen

Anmeldungen zum 20. Sonnwendlauf am Freitag, 19. Juni, sind noch bis heute zum Vorzugspreis möglich. Im Hauptlauf und der Staffel dürfen sich alle Athleten, die sich bis dahin online ihr Startrecht sichern, wieder auf eine personalisierte Startnummer und die Sonnwendlauf-Startertüte freuen. Ab Sonntag sind Nachmeldungen möglich.