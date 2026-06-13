Das ganze Dorf ist auf den Beinen: Wie der Sonnwendlauf in Seelbach zum Publikumsmagneten wurde

Beim 20. Sonnwendlauf in Seelbach wird das ganze Dorf auf den Beinen sein. Die Veranstalter blicken zurück auf die Anfänge, als Strähnenfolien zu Startnummern wurden.
„Man kann hier Bestzeiten laufen, auch wenn die Strecke das vom Profil eigentlich nicht hergibt“, sagt Thomas May, Orga-Chef des Sonnwendlaufs. Wer einmal selbst dabei war, weiß warum: Entlang der Fünf-Kilometer-Runde durch Seelbach ist überall etwas geboten. Im Start- und Zielbereich stehen die Zuschauer in mehreren Reihen am Streckenrand und feuern die Besucher an. Tatkräftige Unterstützung kommt während der Runde auch vom Campingplatz oder aus den Vorgärten, wo Bewohner bis spät in den Abend grillen. Kurzum: Das ganze Dorf ist auf den Beinen.