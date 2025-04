Das Frühlingskonzert bewies es: Mahlberger können Weltmusik

1 Vor der ausverkauften Halle boten die Mahlberg Musiker ihrem Publikum ein vielfältiges Programm auf einem hohen musikalischen Niveau. Foto: /Baublies

Die „Frühlingsblüten“ beim Konzert des Musikvereins Mahlberg haben am Samstag in der Stadthalle viel Abwechslung geboten. Die musikalische Leistung war außergewöhnlich.









Das Mahlberger Ensemble mit etwa 60 Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Melanie Huber hat mit den Stücken „Dunkirk“, „Shades of Syrinx“, „Flight of the Silverbird“ oder „Sakura – Variations on a Japanese Folk Song“ die Möglichkeiten eines guten Blaskonzertes weit übertroffen. Ein „Rock- und Pop-Medley“ von Altmeister James Last, „Black on the Track“ oder „Lenas Song“ rundeten das Konzert so ab, dass wirklich alle Besucher in der ausverkauften Halle etwas von der Musik hatten, die auf einem sehr hohen Niveau gespielt wurde.