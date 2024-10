Das Freiburger „Bügeleisen-Gebäude“: Rennwegdreieck hat ein berühmtes Vorbild

1 Das Rennwegdreieck in Freiburg wurde mehrfach ausgezeichnet. Foto: Ralf Deckert

Die Freiburger Stadtbau hat ein als unbebaubar geltendes Grundstück bebaut. Das dreieckige Haus, das dem New Yorker „Bügeleisen-Gebäude“ ähnelt, hat seither zahlreiche Architekturpreise abgeräumt. Auch im Inneren gibt es einige Besonderheiten.









Link kopiert



Drei Ecken, ein Haus: Das Rennwegdreieck in Freiburg ist ein besonderes Gebäude. Von außen erinnert es an das weltbekannte „Flat Iron Building“ („Bügeleisen-Hochhaus“) in New York. Im Inneren vereint das Bauwerk 18 Sozialwohnungen, frei vermietbaren Wohnraum und 24 Eigentumswohnungen. Beim Besuch vor Ort erklärt Stadtbau-Projektleiter und Architekt Magor J. Sándor Hegedűs, was es mit dem Hochhaus auf sich hat.