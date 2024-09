„Traumatica“ im Europa-Park ist ein Event, das die Besucher in eine düstere Welt voller Angst und Schrecken entführen soll. Der Park verwandelt sich in eine post-apokalyptische Landschaft, in der Clowns, Hexen und Zombies die Kontrolle übernommen haben. Zum Programm gehören neben den Attraktionen mit zahlreichen Gruselgestalten auch Achterbahnen und eine Eis-Show.