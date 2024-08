Pfaffenweiler geht in Singen unter

1 Pfaffenweilers Ersatzkeeper Semih Gökdag war am Mittwochabend gefordert. Foto: Holger Rohde

Der Verbandsligist Türk. SV Singen erweist sich für den FCP im Pokal-Duell als eine Nummer zu groß.









Link kopiert



SBFV-POKAL, 2. RUNDETürk. SV Singen – FC Pfaffenweiler 7:0 (5:0). Wie erwartet, ist für den Fußball-Landesligisten FC Pfaffenweiler am Mittwochabend am Hohentwiel Endstation gewesen. Der favorisierte Verbandsligist setzte sich in starker Besetzung gegen die mit Ersatzspielern des vergangenen Wochenendes angetretenen Gäste mühelos durch.