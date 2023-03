1 Sie begrüßen die Gäste im Restaurant Bellavista in Königsfeld (von links): Carmelo Aniceto, Adelina Ilardi mit Sohn Raffaele, Anna Banno, Angelo Ilardi, Sara Carnevale, Massimo Banno und Idolo Ilardi. Foto: Helen Moser

Nach kurzer Schließzeit ist das Restaurant Bellavista in Königsfeld nun unter neuer Leitung wieder geöffnet. Auf der Speisekarte stehen sizilianische Spezialitäten, denn von dort kommen die Pächter.









Adelina Illardi ist in Restaurants groß geworden, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Seit mehr als 40 Jahren ist ihr Großvater schon im Gastronomiegewerbe tätig. „ Mein Vater arbeitet, seit er 16 ist, in Restaurants“ – die Mutter hat noch früher angefangen. Die Gastronomie liegt der 25-Jährigen also im Blut. Trotz ihres noch jungen Alters bringt sie deshalb schon eine ganze Menge Erfahrung mit, die sie nun im Bellavista, dem Restaurant am Königsfelder Golfplatz, einbringen will.