Nach Brand in Schwenningen Gebäude ist unbewohnbar und Straße am Marktplatz abgesperrt

Nach mehreren hektischen Stunden am Montag, herrscht am frühen Dienstagmorgen am Schwenninger Marktplatz Ruhe. Das Wohnhaus, das am Nachmittag des Vortages gebrannt hat, steht verlassen und zerstört, umringt von Bauzäunen und Absperrgittern da.