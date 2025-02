Das Duo Impuls gastiert im Blauen Salon in Wolfach: „Wow-Rufe“ tönen aus dem Publikum

Das Duo Impuls gastiert im Blauen Salon in Wolfach

1 Selten gehörte Klänge auf Flöte und Marimbaphon präsentierten Katharina Schröter und Johannes Walter einem großen Publikum im Blauen Salon Foto: Buchta

Das Duo Impuls mit Katharina Schröter und Johannes Walter präsentierte mit seiner Kombination aus Flöte, Marimbaphon, Vibraphon und Tamburin erlesene, so noch nicht gehörte Töne im Blauen Salon des Wolfacher Rathauses. Die Zuhörer waren begeistert.









Vollbesetzt war der Blaue Salon zum vorletzten Konzert der Saison. Das Duo Impuls bot in ungewöhnlicher Besetzung mit Flöte und Marimbaphon, Vibraphon und Tamburin ein „Kontrastprogramm“. Das Duo besteht aus der Flötistin Katharina Schröter, die sich in den unterschiedlichen musikalischen Genres geradezu traumwandlerisch bewegt und ihrem Mann, der so souveräne wie einfühlsame Marimbaphon-, Vibraphon und Tamburin-Spieler Johannes Walter. „Wir waren schon einmal hier“, verriet Schröter . Die beiden heirateten nämlich im Jahr 2017 im Blauen Salon.