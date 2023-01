1 Bald ist es wieder menschenleer im Dschungel Foto: RTL/RTL

Samstag oder Sonntag? Wann ist nun eigentlich das Finale der Reality-Sendung?















Link kopiert

Große Verwirrung kurz vor Schluss: Solange es das Dschungelcamp gibt, hat die Schlussrunde stets am Samstag stattgefunden. Doch dieses Jahr ist es anders, dieses Mal wird der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin erst am Sonntag, den 29. Januar gekrönt. Teilnehmer wie Zuschauer müssen also einen Tag länger im australischen Dschungel beziehungsweise vor dem Fernseher ausharren.

Diese Entscheidung, die erst am Anfang dieser Woche vom RTL-Moderationsduo Jan Köppen und Sonja Zietlow bekannt gegeben wurde, stößt allerdings nicht nur auf ungeteilte Zustimmung: klar, zuerst denkt man: super für die Fans der Show, noch ein Tag länger Ekel und Schadenfreude. Doch erstens kam die Entscheidung sehr überraschend und ohne eine einleuchtende oder nachvollziehbare Begründung, zweitens läuft die Sendung einfach sehr spät, nämlich erst ab 22.15 Uhr und meist bis weit nach Mitternacht. Während die allermeisten Zuschauer am Sonntag schön ausschlafen können, müssen die meisten am Montag früh raus.

Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit, an der Krönung teilzunehmen: wer einen kostenpflichtigen RTL-Premium-Zugang hat, kann die letzte Folge unabhängig von der Uhrzeit streamen. Außerdem wird es am Sonntag vor dem Finale ab 20.15 Uhr einen Countdown geben, der läuft regulär auf RTL.

Wer weder das eine noch das andere anschauen kann oder mag, der hat noch die Möglichkeit, die letzte Folg vom Dschungelcamp 2023 als Wiederholung zu sehen. Die Uhrzeit ist allerdings noch weniger komfortabel als die der Live-Sendung – die Wiederholung läuft nämlich in der Nacht von Sonntag auf Montag: um 1.15 Uhr und um 4.20 Uhr. Das ist dann doch eher was für ganz eingefleischte Dschungelfans. Aber die soll es ja geben.