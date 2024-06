Während der Gartenschau vergangenen Sommer war die Beachbar im Bereich des Parkuferstegs und am neuen Eyachstrand ein gut besuchter Ort an sonnigen Tagen. Seit Samstag, 14. Juni, können dort nun wieder Drinks und Snacks im Aktivpark genossen werden.

Laut Mitteilung der Stadt Balingen wurde an die Verwaltung immer wieder der Wunsch herangetragen, auch im Folgejahr der Gartenschau wieder eine kleine gastronomische Einheit in den Aktivpark zu bringen.

Lesen Sie auch

Bis Oktober an den Wochenenden geöffnet

Die Stadtverwaltung hat daraufhin im April den Standort am Parkufersteg für einen Gastronomiebetrieb ausgeschrieben und mit Sauters Weingaumen aus Balingen einen engagierten Betreiber gewonnen.

Bis Oktober ist das Bistro donnerstags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. In einem umgebauten Container bringt die Betreiberfamilie Sauter, die lange selbst in Porto gelebt hat, Portugal kulinarisch in den schwäbischen Aktivpark.

Pinsa, Pasteis de Nata und Eis

Neben Kaffeespezialitäten, Longdrinks, Softdrinks und natürlich Bieren kann man hier auch Weine aus Portugal genießen. Kleine Speisen wie Pinsa oder belegter Toast stillen den kleinen Hunger. Die portugiesische Spezialität Pastéis de Nata kann hier neben Eis vom Stiel als Süßspeise genossen werden.

„Wir sind sicher, dass dieses originelle und leckere Angebot den Aktivpark bereichert und an hoffentlich wärmeren Tagen als heute ein von Familien Sportlern und ‚Strandbesuchern‘ gut frequentierter Ort wird“, meinte Oberbürgermeister Dirk Abel während der Eröffnung bei einem kleinen Umtrunk im Kreis der Betreiberfamilie, Mitarbeitern der Verwaltung und ersten Gästen.