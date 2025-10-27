Das Auerhuhn im Südschwarzwald: Gefährdeter Vogel erholt sich

Die Schutzmaßnahmen zeigen Wirkung – im Südschwarzwald erholt sich das Auerhuhn langsam. Unter anderem lassen neue Freiflächen die Bestände des gefährdeten Vogels wieder wachsen.

Es gibt wieder eine leise Hoffnung für das Auerhuhn im Südschwarzwald. Die vielfältigen Schutzmaßnahmen der vergangenen Jahre scheinen Wirkung zu zeigen, das stark in seinem Bestand gefährdete Symboltier des Schwarzwalds erholte sich zuletzt langsam, die Zahl der balzenden, ausgewachsenen Hähne ist von 23 im Jahr 2020 im Südschwarzwald auf 35 im Frühjahr 2025 gestiegen.

Diese erfreuliche Erkenntnis wurde am Dienstag bei einem Vortrag an der Forstlichen Versuchsanstalt des Landes Baden-Württemberg (FVA) in Freiburg vorgestellt. Vogel- und Wildtierexperte Joy Coppes betonte dort, dass dieser Trend keineswegs selbstverständlich sei: Weltweit seien Tier- und Pflanzenarten auf dem Rückzug, viele von ihnen akut gefährdet.

Mehr als die Hälfte aller heimischen Vogelarten auf der Roten Liste

In Baden-Württemberg stehe inzwischen mehr als die Hälfte aller heimischen Vogelarten auf der Roten Liste, darunter auch das Auerhuhn, das als Bodenbrüter besonderen Risiken ausgesetzt ist.

Auerhühner sind anspruchsvolle Tiere. Sie benötigen strukturreiche Wälder, die sowohl Deckung als auch ein vielfältiges Nahrungsangebot am Boden bieten. „Auerhühner können in ganz Europa in sehr unterschiedlichen Waldtypen leben. Entscheidend ist aber immer die landschaftliche Vielfalt der jeweiligen Lebensbedingungen im Wald“, erklärte Coppes. Im Schwarzwald hat das Auerhuhn eine besondere symbolische Bedeutung.

Die Zahl der Hähne ist massiv geschrumpft

Kaum ein anderes Tier steht so sehr für die urwüchsige Natur und die Heimatverbundenheit der Region. Umso dramatischer war der Rückgang der Population seit Mitte der Achtziger. Damals wurden noch etwa 500 balzende Hähne gezählt. Heute ist diese Zahl auf rund 100 geschrumpft, hat sich in den letzten vier Jahren allerdings auf niedrigem Niveau stabilisiert. Die Ursachen für das Verschwinden des Auerwilds liegen im Wandel des Waldes: „Über Jahrzehnte ist der Wald immer dunkler und dichter geworden“, so Joy Coppes. Mit dem Verlust der lichten Strukturen und offenen Bereiche verschwanden über die Jahre auch die Lebensräume, die das Auerhuhn zum Überleben braucht. Luftbilder der FVA aus den vergangenen 15 Jahren zeigen deutlich, wie die räumliche Vielfalt geschrumpft ist.

Gezielte Maßnahmen wirken positiv

Gleichzeitig belegen Untersuchungen der FVA , dass gezielte Maßnahmen zur Wiederherstellung offener Waldstrukturen positiv wirken. Seit 2018 wurden im Schwarzwald an 15 Standorten gezielt Freiflächen geschaffen, um die Entwicklung der Auerhuhn-Bestände zu beobachten. Das Ergebnis ist eindeutig: Überall dort, wo der Wald aufgelichtet wurde, nahm die Zahl der Tiere zu. „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Auerhühner in einem Gebiet halten, bleibt dort stabil, wo es Freiflächen gibt. In geschlossenen Waldbereichen dagegen schrumpft die Population weiter“, sagt Coppes. Auf den neu geschaffenen Freiflächen wurde eine deutlich höhere Insektenbiomasse gemessen. Damit bieten sich nicht nur den Auerhühnern mehr Nahrungsquellen. Auch bedrohte Wildbienenarten, die auf der Roten Liste stehen, finden dort wieder geeignete Lebensräume.