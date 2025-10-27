Das Auerhuhn im Südschwarzwald: Gefährdeter Vogel erholt sich

Die Schutzmaßnahmen zeigen Wirkung – im Südschwarzwald erholt sich das Auerhuhn langsam. Unter anderem lassen neue Freiflächen die Bestände des gefährdeten Vogels wieder wachsen.
Es gibt wieder eine leise Hoffnung für das Auerhuhn im Südschwarzwald. Die vielfältigen Schutzmaßnahmen der vergangenen Jahre scheinen Wirkung zu zeigen, das stark in seinem Bestand gefährdete Symboltier des Schwarzwalds erholte sich zuletzt langsam, die Zahl der balzenden, ausgewachsenen Hähne ist von 23 im Jahr 2020 im Südschwarzwald auf 35 im Frühjahr 2025 gestiegen.