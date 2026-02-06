Das ändert sich bei den Kitas: Eltern in Oberreichenbach dürfen ihre Kinder jetzt online anmelden

Die Digitalisierung kommt jetzt auch bei den Kindertagesstätten voran. Die Anmeldung per Mausklick hat so manche Vorteile.
Oberreichenbachs Bürgermeister Johannes Schaible teilte in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit, dass das digitale Anmelde- und Platzvergabesystem „Little Bird“ bereits in zahlreichen Kommunen eingesetzt werde und als Instrument zur zentralen Organisation der Kinderbetreuung diene. Ziel sei es, Anmeldelisten, Wartelisten und Vergabeentscheidungen einheitlich und transparent abzubilden. Jetzt wird „Little Bird“ auch in Oberreichenbach eingesetzt.