Das ändert sich bei den Kitas: Eltern in Oberreichenbach dürfen ihre Kinder jetzt online anmelden

Die Digitalisierung kommt jetzt auch bei den Kindertagesstätten voran. Die Anmeldung per Mausklick hat so manche Vorteile.

Oberreichenbachs Bürgermeister Johannes Schaible teilte in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit, dass das digitale Anmelde- und Platzvergabesystem „Little Bird“ bereits in zahlreichen Kommunen eingesetzt werde und als Instrument zur zentralen Organisation der Kinderbetreuung diene. Ziel sei es, Anmeldelisten, Wartelisten und Vergabeentscheidungen einheitlich und transparent abzubilden. Jetzt wird „Little Bird“ auch in Oberreichenbach eingesetzt.

Die Vertriebsleiterin von „Little Bird“, Andrea Müller, präsentierte bereits im Dezember den Leitungen und Trägern aller Kindergarteneinrichtungen der Gemeinde Oberreichenbach das Gesamtkonzept. Es wurden Funktionsweise, Ablauf und exakte Möglichkeiten explizit ausführlich erläutert. Erzieherin und Gemeinderätin Nadine Tscheuschner (Bürgerliste) sprach von einem wichtigen und sinnvollen Projekt und empfahl, direkt Werbung zu machen, damit kein Kind mehr durch das Raster falle.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab Andrea Müller dem Ratsgremium detaillierte Einblicke in das Unternehmen, das als Markenlogo einen kleinen blauen Vogel hat.

„Im Jahre 2009 wurde das Unternehmen ‚Little Bird‘ in Berlin gegründet, nach einer dreijährigen Softwareentwicklung. Erstmalig erschien das Projekt in Heidenau in Sachsen“, erzählte Müller.

Bundesweit machen sich 600 Kommunen die Vorteile von „Little Bird“ zunutze. In Baden-Württemberg sind 180 Kommunen mit der modernen, digitalen Lösung vernetzt.

Mehrfachanmeldungen entfallen

Die aus Horb am Neckar stammende Müller nutzt in ihrer Heimatgemeinde seit 2016 das System. „Das Logo des blauen Vogels ist bei uns fest eingebrannt“, ergänzte Müller.

Für Eltern ermöglicht „Little Bird“ künftig eine zentrale Anmeldung für sämtliche Kindergarteneinrichtungen innerhalb der Gemeinde. Mehrfachanmeldungen entfallen, Wunsch-Einrichtungen können priorisiert werden und der Anmeldeprozess wird für Familien insgesamt übersichtlicher und ist nachvollziehbarer gestaltet.

Bessere Orientierung

Durch die Einführung eines einheitlichen Systems entsteht ein zentraler Prozess für alle Einrichtungen und Träger. Anmeldungen und Wartelisten können strukturiert verwaltet und Vergabeentscheidungen transparent dokumentiert werden. Gleichzeitig bietet das System den Trägern die Möglichkeit, ihre jeweilige Einrichtung sowie ihr individuelles Betreuungskonzept darzustellen und damit die Besonderheiten der einzelnen Angebote sichtbar zu machen. Dies trägt zu einer besseren Orientierung für die Eltern bei und stärkt die Vielfalt der Betreuungslandschaft innerhalb Oberreichenbachs.

Der Kindergarten der Gemeinde Oberreichenbach im Ortsteil Oberkollbach Foto: Carsten Knöller

Die Kosten in Höhe von 15 000 Euro für fünf Jahre hätten sich sehr schnell amortisiert, durch die spürbare organisatorische Entlastung, erläuterte Rathauschef Johannes Schaible. Das Thema Datenschutz habe zudem oberste Priorität bei „Little Bird“, ergänzte Müller.

Keine Folgekosten

Da es auch keine Folgekosten gebe und zudem die Softwareupdates gratis sind, sahen die Anwesenden Ratsmitglieder keine Bedenken und stimmten einmütig für das neue digitale Platzvergabesystem. Für Bürgermeister Schaible das wichtige und richtige Signal. „Da kommt man nicht mehr dran vorbei“, kommentierte er die Entscheidung.