1 Samuel Großmann heißt der kleine Junge, der bei der 1000. Geburt in diesem Jahr im Klinikum Freudenstadt zur Welt gekommen ist. Darüber freuen sich die Eltern wie auch Chefarzt Peter Seropian (rechts), Oberarzt Andreas Kuznik (links) sowie Tanja Haberer vom Pflegeteam der Wochenbettstation (Zweite von links). Foto: KLF

Das Klinikum Freudenstadt freut sich über das 1000. Baby in diesem Jahr. In den vergangenen Jahren traf dieses Ereignis eher später ein.















Kreis Freudenstadt - Laut statistischem Bundesamt sind die Geburtenzahlen in Deutschland wieder rückläufig. Im Kreis Freudenstadt ist davon jedoch nichts zu spüren. Im Klinikum Freudenstadt freut man sich über die 1000. Geburt des Jahres. In den vergangenen Jahren traf dieses Ereignis eher später ein. "Aber dieses Jahr hatten wir erfreulich viele Geburten", so Peter Seropian, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, in einer Mitteilung des Klinikums.

Samuel Großmann heißt der kleine Erdenbürger, der mit einem Gewicht von 3555 Gramm und einer Größe von 54 Zentimetern am 28. November um 19.05 Uhr geboren wurde. Seine Eltern zeigten sich nach der Geburt überglücklich und auch das Klinikpersonal strahlte. "Egal, wie lange man schon im Beruf ist, eine Geburt ist und bleibt ein Wunder", erklären Peter Seropian und Beate Heinzelmann, die als Hebamme die Geburt begleitet hat.

Viel kuscheln ist angesagt

Seit einiger Zeit arbeitet das Klinikum Freudenstadt daran, sein Leistungs- und Angebotsspektrum im Bereich der Geburtshilfe auszubauen, heißt es weiter. "Es geht nicht nur darum, eine medizinisch optimale Versorgung zu sichern", betonen Chefarzt Seropian und der Leitende Oberarzt Andreas Kuznik. Eltern und Kind müssten sich hier auch als neue Familie aufgehoben fühlen.

Das Klinikum Freudenstadt orientiert sich seit einigen Monaten an der Initiative "Babyfreundlich" der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF). In einem Zehn-Schritte-Plan zielt die Initiative auf den Schutz und die Förderung einer gesunden Eltern-Kind-Bindung. Wesentliche Bausteine seien das Stillen und viel Körperkontakt zwischen Neugeborenem und Eltern.

Info-Abende für werdende Eltern wieder in Präsenz

Der Ablauf der Geburten am Klinikum Freudenstadt erfolgt wieder weitgehend "normal", die großen Einschränkungen aus der Corona-Zeit gehören weitgehend der Vergangenheit an, teilt das Klinikum mit. Und so werden Info-Abende für werdende Eltern nach dem Umzug in den Teilneubau wieder in Präsenz stattfinden.