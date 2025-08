Patrick Jamnikar und Philipp Thurner organisieren am Samstag, 16. August, ein Dartturnier im BSV-Heim in Schwenningen. Die Einnahmen erhält das Kinderhospiz.

Patrick Jamnikar und Philipp Thurner, zwei leidenschaftliche Dartspieler aus der Region, stellen am Samstag, 16. August, ein besonderes Turnier auf die Beine.

Unter dem Motto „Darten für den guten Zweck“ wollen sie nicht nur den Sport feiern, sondern auch Kinder und Jugendliche unterstützen, die eine intensive Begleitung und Pflege benötigen.

Der komplette Erlös der Veranstaltung geht an die Sternschnuppenbande in Schwenningen, ein Kinderhospiz, das sich mit viel Herzblut um die ganzheitliche Betreuung und liebevolle Begleitung von schwerkranken Kindern und Jugendlichen kümmert.

„Uns war wichtig, mit unserem Hobby etwas Gutes zu tun und die wichtige Arbeit des Hospizes zu unterstützen“, erklärt Mitorganisator Patrick Jamnikar.

Buntes Rahmenprogramm

Das Turnier steigt am 16. August ab 14 Uhr im BSV-Heim in Schwenningen und bietet Platz für maximal 64 Teilnehmer. Gespielt wird im Modus 501 Double Out, zunächst in einer Gruppenphase mit acht Teams à acht Spielern, anschließend im Single-K.-o.-System.

Die Anmeldung kostet 25 Euro pro Person. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus zehn Euro Startgeld, zehn Euro Spende und fünf Euro Spielflat. Gespielt wird an insgesamt sechs Dartautomaten.

Dart-Shop und große Tombola

Neben spannenden Matches erwartet die Teilnehmer und Gäste ein buntes Rahmenprogramm: Ein Dart-Shop ist vor Ort, außerdem eine große Tombola mit attraktiven Preisen. Unterstützt wird das Turnier von Grisi’s Dart Shop aus Kandern sowie von Dartlegion aus Hechingen, die mit Material, Preisen und fachlicher Expertise mitwirken.

„Wir möchten eine lockere, familiäre Atmosphäre schaffen, in der alle Spaß haben und gleichzeitig etwas Gutes bewirken“, sagt Philipp Thurner. Anmelden können sich Interessierte ab sofort. Die Veranstalter hoffen auf zahlreiche Mitspieler und Zuschauer, die gemeinsam ein starkes Zeichen für Solidarität und Menschlichkeit setzen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.2k-dart-software.com/frontend/events/6/registration/715/register