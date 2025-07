Dartturnier in Rottweil: Dartspieler feiern letzten Sieg vor der Sommerpause

1 Strahlende Gesichter gibt es bei der Siegerehrung. Foto: Verein Die Spieler des Vereins Schwarzwald Darts haben am Wochenende zum letzten Mal Dartpfeile geworfen – bevor es in die Sommerpause ging. Das Turnier war kein übliches.







Link kopiert



In der Turnhalle des Rottweiler Ortsteils Hausen wurde ein besonderes sportliches Ereignis gefeiert: Der Verein Schwarzwald Darts machte im Rahmen seiner Promotour zum dritten Mal Halt in der Region und veranstaltete ein kleines, aber feines Dartturnier mit insgesamt 24 Teilnehmern. Das berichtet Sebastian Herold, erster Vorsitzender des Vereins Schwarzwald Darts, in einer Mitteilung unserer Redaktion.