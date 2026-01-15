Dartturnier in Hardt: Adrian Jauch zimmert den Dart ins Ziel

Das wurde im Vorfeld noch für unmöglich gehalten: Bei der „Steel-Darts-Dorfmeisterschaft“ gab es aber erstmals ein Duo, das seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigte.
„Haaallooo. Haaaallooo. Haaaaallooo“: Der frisch gebackene Großvater und TTV-Präsident Michael Knecht hatte trotz Mikrofons alle Mühe, sich im pickepackevollen Saal des Grünen Baums Gehör zu verschaffen. Schließlich drehten sich aber doch alle um. Die Zuhörer erhielten die neuesten Infos rund um das Dartturnier. Für dieses hatten sich sage und schreibe 42 Mannschaften angemeldet – und es hätte sogar noch mehr Bewerber gegeben. „Mehr ging nicht“, sagte Chef-Organisator Tobias Westphal.