Schindler, Pietreczko, Clemens und Merk: Noch vier Deutsche haben bei der Darts-WM in London Chancen. Bemerkenswerte Ansagen gibt es von einem Routinier aus Österreich.
London - Neben dem Feiertagsessen und den Weihnachtsgeschenken haben sich Deutschlands Darts-Profis in den vergangenen Tagen mit einem weiteren Thema beschäftigt: den Reise- und Flugrouten nach London. Denn nach einer kurzen Auszeit geht es an diesem Samstag (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) mit der dritten Runde der WM weiter. Infolge einer turbulenten ersten Turnierphase sind noch vier Deutsche im Rennen.