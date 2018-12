Darts-WM Robert Marijanovic verpasst die Sensation

North verwandelte nach fast eineinhalb Stunden seinen zweiten Matchdart auf das Doppel-20-Feld, gab Robert danach die Hand und feierte anschließend ausgelassen seinen 3:2-Sieg nach Sätzen. Und der Engländer hatte auch allen Grund zum Feiern. Zwar liegt der 28-Jährige in der Weltrangliste (Platz 38) 65 Plätze vor Marijanovic (Platz 103), doch der Freudenstädter spielte vor etwa 2800 Zuschauern extrem konzentriert.

Völlig unaufgeregt und reaktionslos schnappte sich Robert Marijanovic die ersten beiden Sätze und hob danach lediglich den Zeigefinger seiner linken Hand in Richtung seiner Freundin. „Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich gut und sicher gefühlt. Ich bin nicht derjenige, der während des Spiel große Emotionen zeigt“, sagte der 38-Jährige nach dem Spiel. In den folgenden Sätze warf der Engländer zwar immer wieder die größeren Punktzahlen, doch Marijanovic blieb dran.

Zweimal fehlte dem dreimaligen WM-Teilnehmer aus Freudenstadt nur ein Spiel um seinen dritten und entscheidenden Satz zu gewinnen und in die zweite WM-Runde einzuziehen. Doch es sollte nicht sein. Am Ende setzte sich der favorisierte Engländer doch durch und so musste nach Martin Schindler auch der zweite Deutsche bei der WM die Segel streichen.