Turnier im Ally Pally: Becker-Effekt und schwache Deutsche: So lief die Darts-WM

6 Bot wie gewohnt große Show: Ricky Evans. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Knapp drei Wochen WM im Alexandra Palace finden ihr Ende. Das größte Darts-Turnier der Welt brachte schwere deutsche Schlappen - und einen Star, der immer heller strahlt.









London - Bunt verkleidete Fans, von Euphorie getragene Party-Gesänge und packender Sport auf der riesigen Bühne: Die Darts-WM hat auch 2025 Spektakel geboten. Zwar passen nur rund 3.500 Fans in den kompakten Alexandra Palace von London - dieser war aber in den 28 Sessions an 16 Tagen stets ausverkauft. Das größte Ereignis der Darts-Szene hat sich längst in der terminarmen Jahreswechsel-Zeit etabliert.