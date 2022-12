Angriff auf Kurden in Paris Drei Tote nach Schüssen durch mutmaßlichen Rechtsextremisten

Nach den tödlichen Schüssen in einem kurdischen Kulturzentrum in Paris hat die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo bekannt gegeben, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Rechtsextremisten handeln soll. So ist die Lage in Frankreich.