Erstmals sind bei dieser Darts-WM acht Deutsche vertreten. Arno Merk bestreitet das Eröffnungsspiel und bringt eine ungewöhnliche Geschichte mit nach London.
London - Im Frühjahr war Arno Merk noch Teil eines Reality-TV-Formats in der Dominikanischen Republik. Bei der "Darts Party" von Sport1 stellte sich Merk den vielfältigen Aufgaben im Karibik-Paradies und belegte den zweiten Platz. An diesem Donnerstag (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) wartet eine ganz andere Herausforderung auf den 33-Jährigen: Merk bestreitet bei der Darts-WM in London das Eröffnungsspiel gegen den Belgier Kim Huybrechts.