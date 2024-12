2 Ricardo Pietreczko hält die deutsche Fahne in London hoch. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Alle anderen Deutschen sind bei der WM in London bereits raus. Doch Ricardo Pietreczko gelingt die nächste Überraschung. Nun scheint ein Duell mit Luke Littler möglich.









London - Ricardo Pietreczko hat den nächsten sportlichen Coup vollbracht und erstmals das Achtelfinale der Darts-WM in London erreicht. Der 30 Jahre alte Nürnberger besiegte am Nachmittag Vorjahreshalbfinalist Scott Williams aus England souverän mit 4:1 und steht damit in der Runde der besten 16.