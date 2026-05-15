Darts, BW-E-Meisterschaften: Schöneberger haben Topplatz im Visier

1 Das Beckerhof-Dartsteam will überzeugen (von links): Patrick Ganter, Alexander Tröbs, Dominik Faas, Michael Rümmele und Jan Fröhlin. Foto: Karl-Heinz Rümmele Das Beckerhof-Dartsteam startet bei den Baden-Württembergischen E-Meisterschaften.







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Vom 15. bis 17. Mai finden in Weissach im Tal (bei Stuttgart) diese Meisterschaften statt. Zu diesem sportlichen Highlight reisen zahlreiche Teams aus dem gesamten Bundesland an. Auch der DF Beckerhof aus Schönenberg bei Schönau im Südschwarzwald wird an der Meisterschaft teilnehmen. Das Team geht in der Besetzung Patrick Ganter (Gütenbach), Alexander Tröbs (Lörrach), Dominik Faas (Aitern), Michael Rümmele (Häg-Ehrsberg) und Jan Fröhlin (Murg) mit viel Selbstvertrauen an den Start. Alle sind aktuell in hervorragender Form. In der Regio-Darts–Liga sind alle Teammitglieder auch im Steel-Dart aktiv und feiern derzeit große Erfolge. Nach dem 15. Spieltag steht der DF Beckerhof auf einem starken ersten Tabellenplatz mit beeindruckenden 14 Siegen und einem Unentschieden. Gemeinsam bilden sie eine eingespielte leistungsstarke Mannschaft.