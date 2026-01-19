Darstellung in Stuttgart-„Tatort“: Fake-Lösegeld-Forderungen bei Vermisstenfällen – gibt es das?

Der aktuelle Stuttgart-„Tatort“ beschäftigte sich mit einem vermissten Kind. Bei der Polizei gingen Fake-Forderungen von angeblichen Entführern ein. Was die echte Polizei dazu sagt.
Der aktuelle Stuttgarter „Tatort: Ex-It“ wurde von der Kritik eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen, auch unsere Rezension kam zu dem Schluss, dass „kaum echte Spannung“ aufkommen wollte. Dennoch hat eine Szene womöglich für Aufsehen gesorgt: In dem Film, der unter anderem eine Vermisstensuche nach einem Kind thematisiert, gingen bei der Polizei mehrere Lösegeldforderungen von angeblichen Entführern ein. Ganz normal sei das, so die Ermittler, wenn Vermisstenfälle groß in der Presse gebracht würden.