Darstellerin aus Villingendorf: Alina Storto spielt gerne mit dem Feuer

1 Alina Storto hat das Feuerspielen in Neuseeland für sich entdeckt. Foto: Storto

Zugegeben, ein paar Haare auf dem Arm oder dem Kopf sind den Flammen schon zum Opfer gefallen. Für Alina Storto bleibt das Feuerspielen trotzdem ihre Leidenschaft. Wie sie dazu kam und wo man ihr faszinierendes Schauspiel bewundern kann – wir haben nachgefragt.









Costa Rica, Spanien, Thailand, Malta, Portugal, Neuseeland: „Ich führe ein Aussteiger-Leben“, sagt Alina Storto lachend. Die 26-Jährige, die in Villingendorf aufgewachsen ist, hat in ihren jungen Jahren schon viel von der Welt gesehen und dabei spannende Erfahrungen gemacht. So hat sie unter anderem schon in Costa Rica in einer Permakultur-Gemeinschaft mitgearbeitet – als Köchin und bei der Herstellung von Kräutermedizin.