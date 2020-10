Darmkrebszentrum Krankenhaus Freudenstadt baut Angebot weiter aus

Begonnen hat das Ganze im Januar 2019 mit einem viszeralmedizinischen Zentrum. Auf hohem Niveau würden Diagnostik, Intervention und moderne Chirurgie angeboten. Das gemeinsame Ziel sei die Etablierung eines zertifizierten Darmkrebszentrums. Durch die Standardisierung der Prozesse, Teilnahme am Krebsregister und an Studien werde ein hohes Maß an Qualität in der Versorgung der Patienten gewährleistet. Gemeinsam würden Algorithmen zu Diagnostik und Therapie etabliert und nun eine eigene, interdisziplinäre Tumorkonferenz gestartet, um den Patienten alle Vorteile einer multimodalen und interdisziplinären Tumortherapie anbieten zu können.