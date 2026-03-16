Darmkrebsmonat in Rottweil: Darmspiegelung rettet Leben – Helios-Chefarzt René Hodina erklärt, wie

Darmkrebs ist die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache, dabei ist er in vielen Fällen vermeidbar. René Hodina, Chefarzt in Rottweil, erklärt, worauf es ankommt.
Auch wenn die Zahl der Todesfälle zurückgegangen ist: Darmkrebs bleibt bundesweit die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache. Dabei ist er oftmals vermeidbar, stellt René Hodina, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Helios Klinik in Rottweil, klar. Warum eine frühzeitige Darmspiegelung so wichtig ist, wann der richtige Zeitpunkt für eine solche ist, und was das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, erhöhen kann, erfahren wir im Gespräch.