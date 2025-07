Darmkrebs in Winterlingen

1 Experten informieren in Winterlingen im Theater K3 über das Thema Darmkrebs. Foto: Beate Fleiner Darmgesundheit im Fokus: Experten informieren in Winterlingen im Theater K3 über moderne Behandlungsmöglichkeiten.







Link kopiert



Am Mittwoch, 16. Juli, ab 18.30 Uhr lädt das Zollernalb Klinikum gemeinsam mit der Praxis Johannes Bader sowie der Praxis Roßmann und Albert zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in das Theater K3 in Winterlingen ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.