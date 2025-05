Das Darlehen an die Sportgemeinschaft Unterkirnach geht in die Tilgungsphase. Die Gemeinde hatte die Sportvereine nach Pachtrückständen im Jahr 2017 unterstützt.

Auf 10 000 Euro beläuft sich das Darlehen, welches Unterkirnach seiner Sportgemeinschaft im Zusammenhang mit zuvor ausgebliebenen Pachtzahlungen seit 2018 gewährt.

Kämmerer Bastian Pfliegensdörfer informierte, dass ursprünglich an eine Überbrückungsfinanzierung bis zum Eintreiben der rückständigen Pacht gedacht worden sei. Der damalige Gemeinderat hatte das Tilgungsziel Dezember 2018 an die Zahlung der rückständigen Pacht geknüpft. „Die Pacht konnte nicht in voller Höhe eingetrieben werden“, ließ der Leiter des Rechnungsamts wissen.

So gibt es das alte Gemeindedarlehen in Höhe von 10 000 Euro an die Sportgemeinschaft Unterkirnach bis heute.

Darlehensvertrag klarstellen

Mit dem nun im Gemeinderat vorgelegten Darlehensvertrag will das Unterkirnacher Rathaus das Darlehensverhältnis klarstellen und eine schrittweise Rückzahlung einleiten.

Die Sportgemeinschaft Unterkirnach soll jährlich mindestens 1000 Euro an die Gemeinde zurückzahlen. Eine Verzinsung des Darlehens ist weiterhin nicht vorgesehen. Laut Pfliegensdörfer kann sich die Sportgemeinschaft derzeit die Rückzahlung leisten.

Gemeinderat stimmt zu

Der Gemeinderat stimmte geschlossen zu, den vorgelegten Darlehensvertrag zu beschließen. Die Sportgemeinschaft Unterkirnach, zu der neben dem Fußballclub FC Alemannia auch Kegelvereine gehören, hat somit zehn Jahre Zeit, um das Darlehen zurückzuzahlen. Es besteht aber auch das Recht, die Tilgung in kürzerer Zeit vorzunehmen.